Bruno Henrique teve seu contrato renovado com Flamengo até o fim de 2026

Publicado 07/01/2024 10:36 | Atualizado 08/01/2024 16:21

O Flamengo anunciou na noite do último sábado (6) a renovação de contrato do atacante Bruno Henrique, que assinou um novo vínculo com o Rubro-Negro válido até dezembro de 2026.

"Bruno Henrique renovou! O nosso ídolo Bruno Henrique assina renovação com o Mengão até 31 de dezembro de 2026! Que venham mais conquistas e grandes momentos com o Manto Sagrado!", anunciou o Flamengo.

Flamengo e Bruno Henrique tinham negociações que não chegavam a um acordo comum. O clube queria oferecer um contrato válido por uma temporada, enquanto o atacante queria um vínculo de pelo menos dois anos. No fim, a vontade do atleta prevaleceu e um acerto foi alcançado.

Nesse meio tempo, vários clubes também sondaram Bruno Henrique na busca de conseguí-lo de graça após o fim de seu contrato com o Flamengo. O Palmeiras foi quem surgiu com mais força, com um salário mais alto do que ele receberia no Rubro-Negro. Entretanto, o atacante nunca escondeu a vontade de permanecer no clube da Gávea, e assim foi feito.

Bruno Henrique é um dos maiores ídolos do Flamengo no século. Contratado em 2019, o atacante tem 224 jogos, 86 gols marcados e 11 títulos conquistados com a camisa rubro-negra: duas Libertadores, dois Brasileiros, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e três estaduais.