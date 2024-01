Léo Ortiz é alvo do Flamengo - Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Publicado 08/01/2024 12:38

Rio - Sem acordo até o momento entre Flamengo e Bragantino, o zagueiro Léo Ortiz se reapresentou ao time paulista na manhã desta segunda-feira (8). O jogador é alvo do Rubro-Negro e quer se transferir, mas o Massa Bruta ainda não topou um acordo.

Na volta aos treinos, Ortiz realizou exames médicos junto com o restante do elenco do Bragantino. Enquanto isso, as negociações pela sua ida para o Flamengo seguem a todo vapor.

Para negociar Léo Ortiz, o Bragantino quer pelo menos 12 milhões de euros (R$ 65 mi). A proposta inicial do Flamengo, que tenta abaixar a pedida, foi de 5 milhões de euros (R$ 26,7 milhões). O time carioca tem como trunfo o desejo do jogador, que quer vestir a camisa rubro-negra em 2024.



Léo Ortiz e seus agentes insistem que havia um acordo para que o Bragantino reduzisse sua pedida caso ele quisesse sair. No entanto, o time paulista alega que o trato envolvia apenas propostas do exterior.



A chegada de Léo Ortiz é um pedido do técnico Tite. O treinador convocou o atleta para a seleção brasileira, em 2022, e é amigo pessoal de seu pai, Luis Fernando Ortiz, campeão do mundo de futsal pelo Brasil.