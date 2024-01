Pedro utilizou óculos escuros na reapresentação do Flamengo - Divulgação/Flamengo

Publicado 08/01/2024 20:02

Rio - O atacante Pedro chamou atenção durante a reapresentação do Flamengo, nesta segunda-feira (8), no Ninho do Urubu. Por conta de uma cirurgia que realizou nos olhos durante as férias, o camisa 9 utilizou ósculos escuros no treinamento.

De acordo com o jornalista Renan Moura, Pedro fez um procedimento para corrigir problemas de astigmatismo e miopia. O atacante será avaliado continuamente, mas a tendência é que ele utilize o equipamento até o fim deste mês. Não há necessidade de usar os óculos durante os jogos.

Antes da cirurgia, Pedro tinha necessidade de usar óculos de grau. Agora, em 2024, ele conseguirá enxergar melhor. No ano passado, o camisa 9 foi o artilheiro do Rubro-Negro com 35 gols em 61 jogos.