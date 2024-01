Rodrigo Moreno jogou pelo Valencia na temporada 2019/20 - AFP

Publicado 08/01/2024 16:25

Atualmente no Al-Rayyan, do Catar, Rodrigo Moreno contou que foi convidado por Jorge Jesus para jogar pelo Flamengo. O atacante, com 28 jogos pela seleção da Espanha, admitiu essa possibilidade, mas explicou o motivo de não ter se transferido para o Rubro-Negro entre 2019 e 2020.



"Na época em que ele esteve no Flamengo houve um momento em que me ligou para perguntar se existia possibilidade, mas nunca chegou a acontecer. Eu estava em outro clube e bem", contou em entrevista ao jornal 'A Bola'.



Brasileiro naturalizado espanhol, Rodrigo Moreno é filho do ex-jogador Adalberto e conheceu Jorge Jesus quando defendeu o Benfica, nas temporadas 2011/12 a 2013/14. Ele estava no Valencia, da Espanha, em 2019, e optou por permanecer.



"Jesus foi treinador que me marcou muito, que me ensinou muito, mas que exigiu muito também. O dia a dia com ele não era fácil, mas ele fazia as coisas e sabia o porquê. Via potencial em mim, via capacidade de crescimento e sem dúvida me marcou muito", disse o atacante.



Rodrigo Moreno, de 32 anos, foi campeão com a Espanha da Liga das Nações de 2022/23, participando da campanha até a semifinal. Ele também disputou três partidas da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, e estava no Leeds até se transferir para o Al-Rayyan no meio de 2023.