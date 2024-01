Franz Beckenbauer, lenda do futebol - SASCHA SCHUERMANN / AFP

Publicado 08/01/2024 21:00

Rio - A lenda do futebol Franz Beckenbauer, que morreu no último domingo, 7 , já foi fotografado vestido com a camisa do Flamengo. O fato aconteceu em 1982, nos Estados Unidos, após o empate em 3 a 3 entre o New York Cosmos e o Rubro-Negro.

A partida em questão marcava despedida de Carlos Alberto Torres dos gramados. Naquela época, tanto Capita quanto Beckenbauer atuavam pelo time dos Estados Unidos.

Depois do apito final, o craque alemão atendeu ao pedido de um torcedor e posou para foto com a camisa do Fla. O registro foi feito pelo fotógrafo Orlando Brito.

Por meio das redes sociais, o Rubro-Negro lamentou a morte do Kaiser (imperador, em alemão, e apelido do jogador) e relembrou a história da foto. Veja abaixo:

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do alemão Franz Beckenbauer, um dos maiores jogadores da história. Na foto, tirada em 1982, Beckenbauer aparece com o Manto Sagrado. Foi após o empate em 3 a 3 entre Flamengo e Cosmos, nos EUA, na despedida de… pic.twitter.com/uAqHvYdwjk — Flamengo (@Flamengo) January 8, 2024

CARREIRA DE BECKENBAUER

O ex-zagueiro Franz Beckenbauer morreu na noite deste último domingo, aos 78 anos. A família confirmou em comunicado a imprensa alemã e informou que ele morreu em paz enquanto dormia.

Beckenbauer foi uma lenda do futebol alemão como jogador e treinador. Ele foi campeão mundial como jogador em 1974 e como treinador em 1990. Além dele, somente Zagallo e Didier Deschamps conseguiram alcançar este feito.

Como jogador, Beckenbauer marcou história no Bayern de Munique. Ele foi tricampeão europeu entre 1974 e 1976, além de campeão mundial com o clube alemão em 1976 após a vitória sobre o Cruzeiro por 2 a 0. O ex-zagueiro também foi pentacampeão alemão e tetracampeão da Copa da Alemanha.

Já com a seleção alemã, Beckenbauer foi campeão da Copa do Mundo de 1974, vice-campeão em 1966 e terceiro colocado em 1970. Além disso, conquistou a Eurocopa de 1972 e foi vice na edição seguinte em 1976. Ele foi eleito o Bola de Ouro em 1972 e 1976.