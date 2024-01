Beckenbauer - Divulgação

BeckenbauerDivulgação

Publicado 08/01/2024 13:32 | Atualizado 08/01/2024 14:04

Rio - Lenda do futebol e ídolo do futebol alemão, o ex-zagueiro Franz Beckenbauer morreu na noite deste último domingo (7), aos 78 anos. A família confirmou a morte em comunicado a imprensa alemã e informou que ele morreu em paz enquanto dormia.

"É com profunda tristeza que anunciamos que meu marido e nosso pai, Franz Beckenbauer, faleceu pacificamente enquanto dormia ontem, domingo, cercado por sua família", disse a família em comunicado a imprensa alemã.

Beckenbauer foi uma lenda do futebol alemão como jogador e treinador. Ele foi campeão mundial como jogador em 1974 e como treinador em 1990. Além dele, somente Zagallo e Didier Deschamps conseguiram alcançar este feito.

Como jogador, Beckenbauer marcou história no Bayern de Munique. Ele foi tricampeão europeu entre 1974 e 1976, além de campeão mundial com o clube alemão em 1976 após a vitória sobre o Cruzeiro por 2 a 0. O ex-zagueiro também foi pentacampeão alemão e tetracampeão da Copa da Alemanha.

Já com a seleção alemã, Beckenbauer foi campeão da Copa do Mundo de 1974, vice-campeão em 1966 e terceiro colocado em 1970. Além disso, conquistou a Eurocopa de 1972 e foi vice na edição seguinte em 1976. Ele foi eleito o Bola de Ouro em 1972 e 1976.



Beckenbauer é considerado um dos melhores zagueiros de todos os tempos do futebol. A Fifa o elegeu na seleção da história das Copas do Mundo, além da seleção do futebol no século 20. Ele também foi considerado pela IFFHS como o terceiro melhor do século 20, atrás de Pelé e Cruyff.