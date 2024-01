Camisas do Flamengo em homenagem a Zagallo e Denir - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 08/01/2024 20:39 | Atualizado 08/01/2024 20:41

Osasco - Os jogadores do Flamengo homenagearam Seu Denir e Zagallo na noite desta segunda-feira, 8, antes da partida contra o São Bento, válida pela Copinha 2024. O time entrou em campo com uma faixa preta, que simboliza luto, e camisas para homenagear os dois.

Uma camisa levava o número 13, o favorito do Velho Lobo, além do nome de Zagallo. Já a outra o apelido de Seu Denir e o número 42, que representa a quantidade de anos que ele trabalhou no Fla.

