Denir trabalhou no Flamengo por 42 anos, e esteve presente em diversos momentos de glória do clubeAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 01/01/2024 11:13 | Atualizado 01/01/2024 16:06

Um dos profissionais mais históricos do Flamengo, o massagista Denir faleceu na manhã desta segunda-feira (1º), no Rio, aos 75 anos. O ex-funcionário, que trabalhou no clube por 42 anos, lutava contra um câncer no cérebro.

O Flamengo lamentou o falecimento de Denir nas redes sociais, afirmando que o clube perdeu uma pessoa que era um ídolo da torcida rubro-negra, mesmo sem ter entrado em campo como jogador nenhuma vez.

"Desde 26 de outubro de 1981 - até a eternidade -, o Flamengo foi e é Deni. Por 42 anos, dois meses e cinco dias, o Manto Sagrado foi cuidado com o capricho, a altivez e a sabedoria de um guardião apaixonado por nossas cores e por quem somos. Que sempre nos lembremos de Deni quando nos lembrarmos do Flamengo - sempre foram e para sempre serão sinônimos", escreveu o clube.

Hoje, o Flamengo chora.



Perdemos um dos nossos. Adenir Silva, o nosso Deni, nos deixou aos 75 anos.



Um pilar de nossos valores, um símbolo máximo do rubro-negrismo, um griô em vermelho e preto. Poucas são as palavras capazes de definir um homem que se tornou ídolo da Maior… pic.twitter.com/Ma0HPdoIoT — Flamengo (@Flamengo) January 1, 2024

Denir foi diagnosticado com a doença em setembro de 2022, e passou por uma cirurgia para a retirada do tumor. Logo depois, chegou a receber alta para fazer tratamento em casa e fazia visitas esporádicas ao Ninho do Urubu. Entretanto, na última quarta-feira (27), o massagista foi hospitalizado por conta de complicações no seu estado de saúde, e acabou não conseguindo superá-las.

Cumprimento tradicional de Gabi com Seu Denir Marcelo Cortes / Flamengo Denir era um dos funcionários mais queridos pelo elenco rubro-negro. O massagista tinha um "ritual" com Gabigol, onde o atacante, antes de toda partida pelo Flamengo, dava um beijo na mão do funcionário. Além dele, outros jogadores, como Filipe Luís e Diego Ribas, também fizeram homenagens para Denir nas temporadas anteriores.