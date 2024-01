Santos, goleiro do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Santos, goleiro do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 01/01/2024 15:14

O goleiro Santos encaminhou sua saída do Flamengo e deve defender a camisa do Fortaleza em 2024. Segundo o "Diário do Nordeste", o Leão do Pici tem negociações avançadas para a contratação do goleiro e deve anunciar sua chegada nos próximos dias.

Santos ainda tem mais dois anos de contrato com o Flamengo e, por isso, o Fortaleza deve fazer um investimento para sua contratação. O goleiro foi contratado pelo Rubro-Negro em 2022 do Athletico-PR por 3 milhões de euros (R$ 15,5 milhões na cotação da época).

Contratado pelo Flamengo para ser o principal goleiro da equipe, Santos teve uma boa primeira temporada pelo clube, onde foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Entretanto, teve uma queda de desempenho em 2023, onde foi barrado por Matheus Cunha e, posteriormente, Agustín Rossi. Ao todo, o jogador de 33 anos fez 63 partidas pelo Rubro-Negro.