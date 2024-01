Denir, massagista lendário do Flamengo, faleceu aos 75 anos - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 01/01/2024 13:13 | Atualizado 01/01/2024 13:56

Vários jogadores que atuam ou tiveram passagem no Flamengo prestaram suas homenagens a Denir, ex-massagista do clube que faleceu nesta segunda-feira (1) por conta de complicações do tratamento de um câncer no cérebro. O primeiro a publicar foi o ex-lateral Filipe Luís,

"Descanse em paz, Denir. Sinto sua falta", escreveu Filipe Luís. David Luiz também publicou uma mensagem, afirmando que o massagista será sempre um membro do Flamengo.

O ex-jogador Alex, que atuou no Flamengo em 2000, também fez uma publicação nas redes sociais, desejando que Denir descanse em paz e agradecendo por todos os conselhos dados em sua carreira.

" Minhas condolências e meus sentimentos a família e aos amigos do Deni. Muita luz a toda família. Descansa em paz, meu amigo. Obrigado por todos os conselhos e aulas sobre a vida", escreveu Alex.

O meia Zinho foi outro ex-atleta do Flamengo que prestou suas homenagens a Denir. "Obrigado Deni por todos os momentos, Deus conforte o coração da família e amigos! Te amo para sempre meu Amigo", escreveu o ex-jogador.

Denir foi diagnosticado com a doença em setembro de 2022, e passou por uma cirurgia para a retirada do tumor. Logo depois, chegou a receber alta para fazer tratamento em casa e fazia visitas esporádicas ao Ninho do Urubu. Entretanto, na última quarta-feira (27), o massagista foi hospitalizado por conta de complicações no seu estado de saúde, e acabou não conseguindo superá-las.

Denir era um dos funcionários mais queridos pelo elenco rubro-negro. O massagista tinha um "ritual" com Gabigol, onde o atacante, antes de toda partida pelo Flamengo, dava um beijo na mão do funcionário.