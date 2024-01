Everton Ribeiro conquistou 11 títulos com a camisa do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Everton Ribeiro conquistou 11 títulos com a camisa do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 31/12/2023 18:55

Rio - Em meio à novela por sua renovação de contrato com o Flamengo, o meio-campista Everton Ribeiro atraiu os olhares de mais uma equipe da Série A do Brasileirão. O Bahia, a pedido do técnico Rogério Ceni, que foi campeão com o jogador em 2020, chegou forte na disputa para assinar sem custos a partir desta segunda-feira (1/1).

Everton Ribeiro fica livre de contrato no primeiro dia de 2024 e vive situação delicada em suas conversas com o Rubro-Negro. Jogador e representantes aguardavam por resposta no último dia do vínculo, mas o panorama não mudou mesmo com reajuste salarial acordado. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O Bahia, gerido pelo Grupo City, tem no mercado nacional a forte concorrência do Cruzeiro, que também observa a situação do jogador com o Flamengo, mas acenando positivamente por um contrato maior, salários altos e projeto esportivo para convencer.

Pelo Flamengo, Everton Ribeiro fez 391 jogos, marcou 45 gols e faz parte de uma geração importante na história do clube. Ele soma 11 títulos pelo clube da Gávea: duas Libertadores, dois Brasileirões, uma Copa do Brasil, duas Supercopas, uma Recopa Sul-Americana e três Estaduais.