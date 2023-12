Gabigol - Gilvan de Souza / Flamengo

GabigolGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 30/12/2023 16:48

Rio - O Corinthians ainda não desistiu de ter Gabigol como seu principal reforço para 2024. Segundo o "UOL", o time paulista está disposto a pagar R$ 2 milhões mensais de salário ao atacante, além de luvas, para tirá-lo do Flamengo.



De acordo com o portal, representantes do jogador já estão cientes dos valores que o time paulista pretende pagar. Uma reunião presencial entre as partes deve acontecer nos próximos dias, após a virada do ano.



O Corinthians, inclusive, está disposto a envolver jogadores na negociação para viabilizar a contratação de Gabigol. Um deles seria Fausto Vera, que tem interesse do Rubro-Negro.



Gabigol tem contrato com o Flamengo até o fim de 2024. Ele chegou a ter um acordo encaminhado para renovar até 2028, mas as negociações foram travadas pelo clube. O camisa 10 teve sua pior temporada com a camisa do Flamengo em 2023 e terminou o ano como opção no banco de reservas.