Cria da base do Vasco, Evander está na mira do Portland Timbers, dos EUAReprodução/Instagram Evander

Publicado 29/12/2023 20:13

Rio - Em meio a indefinição do futuro do meia Everton Ribeiro, o Flamengo avalia outras possibilidades no mercado. Segundo informações do "ge", o meia Evander, do Portland Timbers, dos Estados Unidos, é um dos alvos da diretoria rubro-negra.

É a segunda vez que o Flamengo sonda a situação do meia. Durante a sua passagem pelo Midtjylland, da Dinamarca, a diretoria rubro-negra procurou informações sobre o jogador. Entretanto, ele estava em alta e, em seguida, foi negociado com o Portland Timbers, da Major League Soccer (MLS).

Evander, de 25 anos, foi revelado pelo Vasco. Em 2018, o jogador foi negociado com o Midtjylland, da Dinamarca, onde se tornou um dos destaques do time. Ao todo, foram 50 gols e 40 assistências em 165 jogos, além do título do Campeonato Dinamarquês em 2020 e a Copa da Dinamarca em 2019 e 2022.

Após se destacar no Midtjylland, Evander foi contratado pelo Portland Timbers, dos Estados Unidos. Ele foi eleito o melhor jogador do time americano nesta temporada com 11 gols e quatro assistências em 29 jogos. Apesar do bom momento no futebol americano, ele vê com bons olhos um retorno para o Brasil.