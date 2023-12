Fausto Vera em ação com a camisa do Corinthians - Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Fausto Vera em ação com a camisa do CorinthiansRodrigo Coca/Ag. Corinthians

Publicado 29/12/2023 13:53

Rio - Em busca de reforços para a próxima temporada, o Flamengo agita o mercado. Em meio ao interesse do Corinthians no volante Thiago Maia, o Rubro-Negro demonstrou a vontade de contratar o argentino Fausto Vera, que atua na mesma posição, de acordo com informações do portal "UOL".

Nos últimos dias, o Corinthians avançou nas conversas por um acerto com Thiago Maia. Para viabilizar o acordo com o Flamengo, a troca de jogadores virou uma possibilidade, e o nome de Fausto Vera surgiu na mesa. Porém, uma dívida do clube paulista com o Argentinos Juniors pode ser um entrave.

O Corinthians deseja que o Flamengo assuma a dívida de cerca de R$ 20 milhões com o Argentinos Juniors para liberar os 70% dos direitos econômicos de Fausto Vera. Entretanto, a diretoria rubro-negra entende que sairia perdendo nessa troca, já que liberaria Thiago Maia sem custos.

As partes tentam chegar a um acordo. Uma possibilidade seria um empréstimo de Thiago Maia por um ano com opção de compra, enquanto em contrapartida o Flamengo assumiria a dívida com o Argentinos Juniors para ter Fausto Vera em definitivo. A inclusão de mais um jogador na troca também é discutida.