Thiago Maia durante treino do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 28/12/2023 11:00 | Atualizado 28/12/2023 11:01

Rio - O volante Thiago Maia, de 26 anos, pode estar de saída do Flamengo. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, o Corinthians abriu oficialmente as negociações com o clube carioca pela contratação do jogador.

Thiago Maia já está ciente das tratativas e animado com a possibilidade de se transferir para o Alvinegro. As duas diretorias estariam debatendo os moldes da negociação. O volante tem contrato até o fim de 2026.

O jogador, de 26 anos, chegou ao Flamengo em 2020, emprestado junto ao Lille. No começo do ano seguinte, Thiago Maia foi adquirido pelo Rubro-Negro. Em 2022, viveu seu melhor momento no clube carioca, sendo campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Na última temporada, fez seu ano com mais jogos, porém, recebeu muitas críticas.

No total, Thiago Maia entrou em campo em 169 partidas, fez cinco gols e deu duas assistências. Ele conquistou uma Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil e um Estadual pelo Rubro-Negro.