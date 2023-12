Goleiro Santos, do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Publicado 28/12/2023 17:30

Rio - Sem espaço no Flamengo e com desejo de deixar o clube carioca em 2024, o goleiro Santos, de 33 anos, está negociando com o Fortaleza. De acordo com informações do portal "GE", o Rubro-Negro e o Tricolor do Pici discutem como efetuar a transferência, que caso ocorra, será em definitivo.

Santos tem mais dois anos de contrato com o Flamengo, mas não deseja permanecer no clube carioca. Titular nos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores de 2022, o goleiro perdeu espaço e fechou a última temporada como o terceiro nome do setor.

O goleiro, de 33 anos, chegou a ser ventilado do Athletico-PR, clube que atuou por 11 temporadas, e pelo Botafogo. Porém, apenas o Fortaleza iniciou uma negociação com o Flamengo pela contratação de Santos.