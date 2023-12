Matheus Gonçalves retorna ao Flamengo em 2024 - Hugo Perruso/Agência O Dia

Publicado 27/12/2023 21:58

Rio - Após disputar o Campeonato Brasileiro pelo Bragantino, o atacante Matheus Gonçalves está de volta ao Flamengo para a próxima temporada. O jogador, de 18 anos, foi convidado pelo ídolo rubro-negro Zico para participar do Jogo das Estrelas, nesta quarta-feira (27), no Maracanã, e garantiu estar motivado para vestir o Manto Sagrado.

"Estou focado em voltar para o Flamengo em 2024. Meu objetivo é fazer parte do elenco e continuar no Flamengo. Não, ainda não (conversei com Tite). Estou motivado (para disputar posição)", disse o atacante que estava emprestado ao Bragantino.

Matheus Gonçalves pode reencontrar Léo Ortiz no Flamengo. O zagueiro, de 27 anos, negocia com o Rubro-Negro, mas o negócio pode envolver troca de jogadores. E um dos nomes desejados pelo Bragantino é justamente a joia rubro-negra. O atacante, no entanto, minimizou uma provável saída e revelou conversar com o defensor sobre repetir a parceria no clube carioca.

"Quando estava lá nós brincamos sobre a possibilidade de jogarmos juntos no Flamengo. Falei com ele para vim (para o Flamengo) porque é muito bom jogador e será muito bem-vindo", completou.