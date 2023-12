Athirson avalia situação da lateral-esquerda do Flamengo - Hugo Perruso/Agência O Dia

Publicado 27/12/2023 21:26

Rio - Ídolo do Flamengo, Athirson marcou presença no Jogo das Estrelas do Zico, nesta quarta-feira (27), no Maracanã. Um dos grandes laterais da história do clube, o ex-jogador fez uma avaliação da lateral esquerda do Rubro-Negro, elogiou Ayrton Lucas, mas ressaltou a necessidade de buscar reforços para aumentar a competitividade no setor.

"É natural que o Flamengo busque um lateral depois da saída do Filipe Luís, que fez uma história incrível. O Ayrton Lucas teve uma passagem muito boa logo no início, mas depois teve uma queda. Ele tem potencial e, com a chegada do Tite, pode evoluir a parte técnica, principalmente a parte defensiva, que é um setor que tem dificuldade", avaliou.

"É importante trazer um jogador com uma qualidade tão grande para ter uma briga como titular. É bom trazer essa competitividade, isso faz com que os dois cresçam e vai ser bom para o clube. (Matías Viña) é um jogador de Seleção também, tem um poder defensivo muito bom e na construção ofensiva desenvolve muito bem. Ele vai trazer essa competividade e espero que o Flamengo se fortaleça", finalizou.

Athirson defendeu o Flamengo entre 1996 e 2000, e depois entre 2002 e 2004. O ex-lateral foi campeão da Copa Mercosul de 1999 e tricampeão carioca (1996, 1999 e 2000).