Luiz Henrique entrou em campo 60 vezes pelo Betis, fez quatro gols e deu nove assistências Divulgação / Betis

Publicado 27/12/2023 14:30

Rio - Disputado por Flamengo e Fluminense, Luiz Henrique, de 22 anos, não irá defender o Rubro-Negro em 2024. O empresário do atacante, Johnny Max, afirmou que não existe a possibilidade do jovem atuar no tricampeão da Libertadores, por conta da sua identificação com o Tricolor, clube que o revelou.

A tendência é que Luiz Henrique não permaneça no Real Betis, porque o clube espanhol deseja negociá-lo para abrir uma vaga de estrangeiro para 2024. O clube espanhol deseja uma venda e a multa do brasileiro é em torno de 100 milhões de euros (cerca de R$ 540 milhões).

Contratado no meio do ano passado pelo Betis, Luiz Henrique vem sendo menos utilizado na atual temporada europeia. Somando o período em que está no futebol espanhol, o brasileiro fez 60 partidas, anotando quatro gols e nove assistências.

Revelado pelo Fluminense, o atacante se profissionalizou em 2020. No total, Luiz Henrique entrou em campo em 120 partidas, fez 14 gols e deu 14 assistências. Ele foi campeão do Carioca em 2022 pelo Tricolor.