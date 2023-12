Marcos Braz comanda busca por reforços no Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 25/12/2023 11:01 | Atualizado 25/12/2023 11:24

Rio - Após anunciar De La Cruz como presente de Natal , o Flamengo volta o foco para Viña e Léo Ortiz, alvos da diretoria para 2024. Ambos desejam vestir a camisa rubro-negra na próxima temporada e buscam um final feliz junto ao clube. As informações são do 'ge'.

O zagueiro do Bragantino entende que uma transferência para o Flamengo muda o patamar de sua carreira. Ele já foi, inclusive, convocado por Tite nos tempos de seleção brasileira. Já o lateral-esquerdo está na Europa, emprestado pela Roma ao também italiano Sassuolo, e é titular absoluto no momento. Porém, está ciente de que o Rubro-Negro pode manter o patamar salarial e lhe oferecer competitividade no topo da tabela.

Léo Ortiz e Viña entraram em ação para tentar diminuir a pedida de seus clubes e, com isso, fechar com o Flamengo. No caso do zagueiro, houve grande disparidade entre a primeira oferta do clube carioca e o que inicialmente pediu o Bragantino.

Os rubro-negros desejavam pagar 4,5 milhões de euros (R$ 24 milhões), enquanto os paulistas queriam 10 milhões de euros (R$ 53,9 milhões). A expectativa do clube carioca é fechar negócio em 6,5 milhões de euros (R$ 34,8 milhões). Léo Ortiz, desde então, mantém contatos diários para flexibilizar a pedida do Bragantino e fazer valer sua vontade de jogar no Flamengo.