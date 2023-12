Com a camisa rubro-negra, jogador fez vídeo dedicado a uma mulher - Reprodução / Internet

Publicado 23/12/2023 19:10

Rio - Reforço do Flamengo para 2024, Nicolás de La Cruz, de 26 anos, teve um vídeo com a camisa rubro-negra vazado nas redes sociais. A situação irritou o clube carioca que teve que o River Plate, que ainda não foi comunicado do pagamento da multa, dificulte nos processos e atrase ainda mais o término da burocracia para a transferência. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

A situação, no entanto, não irá alterar a compra do Flamengo já que o clube carioca irá desembolsar o valor da multa de 16 milhões de dólares(algo em torno de R$ 78 milhões) para contratar Nicolás de La Cruz. O River não tem poder de cancelar a transferência e o uruguaio deseja atuar no clube carioca.

"Estou saindo no melhor ano da minha carreira. Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Pessoalmente eu precisava de uma mudança de cenário, de mudar um pouco o sentido do que eu vinha fazendo", afirmou De La Cruz em entrevista à ESPN da Argentina após se despedir do River na vitória de 2 a 0 sobre o Rosario Central pelo Troféu dos Campeões da Argentina.

O uruguaio é aguardado na reapresentação do Flamengo no dia 8, para o começo da pré-temporada. O time estreia no Carioca em 17 de janeiro e, em seguida, vai para os Estados Unidos, onde fará a segunda parte da preparação em Orlando. De La Cruz entrou em campo 212 vezes com a camisa do River Plate e marcou 36 gols. No período, conquistou Libertadores, Recopa Sul-Americana, Campeonato Argentino.