Publicado 23/12/2023 10:01

De La Cruz disputou a última partida pelo River Plate na noite de sexta-feira e conquistou mais um título, o Troféu dos Campeões da Argentina. Após a vitória de sua equipe por 2 a 0 sobre o Rosario Central, o uruguaio se despediu dos torcedores.

O Rubro-Negro pagará à vista ao clube argentino 16 milhões de dólares (cerca de R$ 79 milhões). O meia se apresentará em janeiro ao novo clube.



"Estou saindo no melhor ano da minha carreira. Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Pessoalmente eu precisava de uma mudança de cenário, de mudar um pouco o sentido do que eu vinha fazendo", afirmou De La Cruz em entrevista à ESPN da Argentina.



O uruguaio é aguardado na reapresentação do Flamengo no dia 8, para o começo da pré-temporada. O time estreia no Carioca em 17 de janeiro e, em seguida, vai para os Estados Unidos, onde fará a segunda parte da preparação em Orlando.



De La Cruz entrou em campo 212 vezes com a camisa do River Plate e marcou 36 gols. No período, conquistou Libertadores, Recopa Sul-Americana, Campeonato Argentino.