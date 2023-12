Flamengo pagará cerca de R$ 80 milhões pela contratação de De La Cruz - Divulgação / River Plate

Flamengo pagará cerca de R$ 80 milhões pela contratação de De La Cruz Divulgação / River Plate

Publicado 17/12/2023 10:23

Rio - O Flamengo acertou a contratação do uruguaio De La Cruz, do River Plate, na noite do último sábado (16), e o meia assinará contrato válido por cinco anos. Marcos Braz e Bruno Spindel participaram de reunião por mais de seis horas com os representantes do atleta. Agora, voltam ao Rio de Janeiro com a sensação de dever cumprido. As informações são do 'ge'.

A principal pendência entre o clube e os empresários foi superada na reunião. Havia uma diferença em relação ao valor da multa que seria estipulada no contrato com o Flamengo, que quer ficar protegido de investidas de clubes do exterior.

O acerto não foi oficializado porque ainda é necessário fazer a transferência de US$ 16 milhões (cerca de R$ 79 milhões) da multa rescisória do contrato do meia com o River Plate. O pagamento da cláusula, que será feito com recursos do time carioca, caberá a De La Cruz.

Ele é aguardado na reapresentação do Flamengo no dia 8, no começo da pré-temporada. O time estreia no Carioca em 17 de janeiro e, em seguida, vai para os Estados Unidos, onde fará a segunda parte da preparação em Orlando.

De La Cruz entrou em campo 211 vezes com a camisa do River Plate e marcou 36 gols. No período, conquistou Libertadores, Recopa Sul-Americana, Campeonato Argentino e outras taças com o clube. Pela seleção do Uruguai, o meia tem 25 jogos e cinco gols feitos.