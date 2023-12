Estádio Mangueirão, em Belém - Vitor Silva/CBF

Publicado 16/12/2023 20:29

Rio - A partida entre Flamengo e Sampaio Corrêa, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca, prevista para o dia 31 de janeiro, pode não acontecer mais em Belém, como estava previsto. Teresina, no Piauí, e João Pessoa, na Paraíba, aparecem como opções para receber jogo. A informação é do jornalista Renan Moura, da Rádio Globo.

Nos bastidores, o que se comenta é que a Ferj não gostou de saber que o presidente da Federação Paraense, Ricardo Paul, estaria minimizando, junto à CBF, a presença do Flamengo e do Campeonato Carioca no Estado. Por isso, a entidade pretende vetar que o jogo aconteça no Mangueirão, caso a posição do mandatário paraense se confirme.

O Flamengo pretende aproveitar as primeiras rodadas do Campeonato Carioca para se aproximar dos torcedores nas regiões Norte e Nordeste. A estreia, contra o Nova Iguaçu, será na Arena da Amazônia, em Manaus. O clube também negocia partidas em Fortaleza e Natal.