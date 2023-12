Matias Viña - Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 15/12/2023 15:04

Rio - O Flamengo tem um novo alvo no mercado de transferências. De acordo com o jornalista Renan Moura, da Rádio Globo, o Rubro-Negro está interessado na contratação do lateral-esquerdo Matias Viña, ex-Palmeiras.

Viña tem seus direitos econômicos ligados à Roma, mas está emprestado ao Sassuolo até o fim da temporada europeia. Como o uruguaio está em baixa na Itália, o Flamengo estuda uma possível investida.

Para contratar Matias Viña, a Roma desembolsou R$ 80 milhões ao Palmeiras em agosto de 2021. No entanto, o jogador não conseguiu convencer com a camisa do time italiano.

Desde que chegou ao Sassuolo, Viña atuou em 16 partidas e deu três assistências. Na última temporada, o jogador também foi emprestado ao Bournemouth-ING, onde fez apenas 12 jogos.