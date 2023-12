Thiago Maia durante treino do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 14/12/2023 21:46

Rio - Thiago Maia entrou no radar do Internacional, que está no mercado em busca de um volante para repor a iminente saída de Johnny para o Betis, da Espanha. O Colorado, então, fez contato com o clube carioca para saber que planos o Rubro-Negro têm para o jogador. A informação é do "ge".

Ainda de acordo com o site, o jogador não tem pressa para definir os próximos passos e deixa o futuro nas mãos do Flamengo e dos empresários. Ele, que é torcedor de infância do Fla, está adaptado ao clube e gosta do Rio de Janeiro.

Thiago Maia tem 26 anos e está no Rubro-Negro desde 2020. No total, ele soma 169 partidas disputadas com o manto, cinco gols marcados e uma assistência dada.

Pelo Flamengo, ele conquistou uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Recopa, duas Supercopas, dois Campeonatos Cariocas e duas Taças Guanabara. Ele tem contrato com o Flamengo válido até fim de dezembro de 2026.