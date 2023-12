Olivinha e Arrascaeta posaram com as novas jerseys do Flamengo - Divulgação / NTK Grupo Têxtil

Publicado 15/12/2023 10:41

Rio - Com a presença de dois ícones do Flamengo, o jogador de futebol Giorgian Arrascaeta e o atleta de basquete Olivinha, o Rubro-Negro lançou sua nova coleção de jerseys, peças consagradas no basquete norte-americano. São modelos em em versão limitada e estão à disposição dos torcedores do clube carioca.

As peças especiais têm tiragem de 300 unidades cada, com marcação exclusiva em cada uma delas. São produzidas pela icônica marca norte-americana "Mitchell & Ness" para o Flamengo, e estão disponíveis na loja da sede da Gávea e por meio do site loja.flamengo.com.br.

As jerseys rubro-negras são inspiradas justamente em modelos utilizados por duas das principais ligas esportivas do mundo, a NFL e a NBA. Ambas exaltam o 95, ano de fundação do Clube de Regatas do Flamengo, no século XIX.

“A Nação Rubro-Negra, além de gigante, é formada pelos mais diferentes públicos, todos unidos na paixão pelo Flamengo. Por isso, um dos trabalhos do nosso setor de marketing é buscar os mais diversos produtos, de forma a atender ao maior número possível dos nossos torcedores. Este lançamento com a Mitchell & Ness atende a isto. São colecionáveis. Acreditamos que eles vão agradar muitos colecionadores que buscam, além de uma peça excepcional, muita qualidade e exclusividade”, explica o vice-presidente de comunicação e marketing do clube, Gustavo Oliveira.