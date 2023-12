Gustavo Scarpa - Divulgação/Olympiakos

Gustavo ScarpaDivulgação/Olympiakos

Publicado 15/12/2023 09:30

Rio - Em busca de reforços para 2024, o Flamengo voltou à carga por Gustavo Scarpa. De acordo com informações do portal "GE", o Rubro-Negro deseja tem informações sobre a situação do apoiador e convencê-lo a voltar para o futebol brasileiro.

Atualmente, o meia, de 29 anos, está sem espaço no Olympiacos. Scarpa está emprestado pelo Nottigham Forrest, da Inglaterra, que também não tem interesse na permanência do brasileiro. Porém, o meia ainda precisa ser convencido para que volte ao Brasil.

Não é a primeira vez que o Flamengo tenta a contratação do jogador. No meio do ano, o nome chegou a ser avaliado pelo clube carioca, porém, Scarpa decidiu permanecer no futebol europeu.

O Atlético-MG e o Internacional também tem interesse na contratação do meia. O Nottigham Forrest pede algo em torno de 4 milhões de euros (cerca de R$ 21,6 milhões), valor considerado baixo pelo Galo, por exemplo, que está disposto a desembolsar.

Revelado pelo Fluminense, Scarpa viveu seu melhor momento no Palmeiras. Ele atuou pelo clube paulista de 2018 a 2022. Pelo Verdão, o meia conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, entre outros títulos.