Publicado 15/12/2023 14:15

Rio - O Flamengo está perto de oficializar a contratação de Nicolás de La Cruz. Após os rumores crescerem no Brasil, a imprensa argentina começa a admitir a saída do uruguaio. De acordo com informações do jornalista Juan Cortese, da TyC Sports, já há um acerto entre as partes.

O Flamengo deseja a contratação de Nicolás de La Cruz desde o meio deste ano. O River Plate exige o pagamento de 16 milhões de dólares (algo em torno de R$ 78 milhões) pelo meia. A tendência é o clube carioca desembolsar o valor.

Revelado pelo Liverpool, do Uruguai, Nicolás de La Cruz defende o River Plate desde 2017. Ele conquistou a Libertadores de 2018 e é um dos principais jogadores do clube argentino. Seu contrato vai até o fim de 2025.