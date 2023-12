Arrascaeta e De La Cruz são companheiros na seleção uruguaia - Divulgação

Publicado 15/12/2023 13:37

Rio - O Flamengo ganhou um "reforço" nas negociações com o meia De La Cruz, do River Plate-URU. Em entrevista à ESPN Argentina, Arrascaeta revelou que conversou com o companheiro de seleção uruguaia e o incentivou a fechar com o time carioca.

“Sim, nós nos falamos há um tempinho atrás...vamos esperar ver no que vai dar. Óbvio (que o motivei a ir ao Flamengo), sempre quero jogar com os melhores, e Nico está em um grande momento”, disse o camisa 14 ao desembarcar em Buenos Aires, onde passará férias.

“Sem dúvida (seria importante). Todos nós os conhecemos, sabemos a classe de jogador que é Nico. Tomara que ele possa vir ao Flamengo por que nos ajudaria muito”, completou.

Para contratar De La Cruz, o Flamengo está disposto a pagar os 16 milhões de dólares (R$ 80 milhões) de sua multa rescisória junto ao River Plate. No entanto, o clube carioca ainda precisa acertar alguns detalhes do contrato com o jogador, como cláusula de rescisão, comissão para intermediários e bonificações.