Publicado 14/12/2023 19:17

Rio - Após viver seu ano mais turbulento com a camisa do Flamengo, Gabigol quer voltar a brilhar em 2024. Nesta quinta-feira (14), o atacante fez uma postagem enigmática nas redes sociais, compartilhando a música "Carta Aberta", do cantor MC Cabelinho.



"Eu anotei o seu nomeEu sei o seu endereçoSei que você tá peidandoE tá morrendo de medoEu vou me vingar de todos que riram de mim", diz parte da canção.

O vídeo compartilhado por Gabigol mostra pessoas em movimento formando a marca de sua empresa, que é também a forma como ele comemora seus gols. A música de Cabelinho foi escolhida como trilha sonora.

Em 2023, Gabigol viveu seu ano mais instável com a camisa do Flamengo. O jogador terminou a temporada como reserva e ainda não sabe se renovará seu contrato, que vai até o fim de 2024.