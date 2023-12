Contratação do jogador uruguaio De La Cruz é um desejo antigo do Rubro-Negro, que não conseguiu contratá-lo no meio de 2023 - Divulgação/River Plate

Contratação do jogador uruguaio De La Cruz é um desejo antigo do Rubro-Negro, que não conseguiu contratá-lo no meio de 2023Divulgação/River Plate

Publicado 14/12/2023 17:50

Rio - Apesar dos rumores de que Nicolás de La Cruz está muito perto do Flamengo, o River Plate segue negando qualquer proposta oficial do clube carioca. Em entrevista para a ESPN da Argentina, o diretor de futebol do clube argentino, Enzo Francescoli, afirmou que não há proposta oficial pelo uruguaio, porém, admitiu que o ciclo do jogador pode estar no fim.

"Depende de quem quer. River não teve nenhuma oferta oficial ou concreta. Vejo ele todos os dias, ele está muito bem, muito feliz, se sente confortável. Sobre suposições, não gosto (de falar). Em futebol falamos mais do que o concreto. É óbvio que depois de seis anos e com o nível que ele tem, conosco e com a Seleção Nacional, algo pode acontecer", disse.

O Flamengo deseja a contratação de Nicolás de La Cruz desde o meio deste ano. O River Plate exige o pagamento de 16 milhões de dólares (algo em torno de R$ 78 milhões) pelo meia. A tendência é o clube carioca desembolsar o valor.

Revelado pelo Liverpool, do Uruguai, Nicolás de La Cruz defende o River Plate desde 2017. Ele conquistou a Libertadores de 2018 e é um dos principais jogadores do clube argentino. Seu contrato vai até o fim de 2025.