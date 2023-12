Everton Ribeiro, meia do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 14/12/2023 15:54

Rio - Sem definição, a negociação entre Flamengo e Everton Ribeiro deverá ganhar capítulos na próxima semana. De acordo com o jornalista Renan Moura, das rádios Globo e CBN, o Rubro-Negro tem agendado um encontro com o staff do meia para discutir a renovação de contrato.

O encontro terá a participação de Carlos Eduardo Baptista, empresário de Everton Ribeiro, e os homens fortes do futebol do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel. A proposta de ampliação contratual do clube carioca é de mais um ano.

Aos 34 anos, Everton Ribeiro tem vínculo até o fim de 2023 com o Flamengo. Um dos ídolos da história recente, o meia deseja continuar no Rubro-Negro. Ele recebeu consultas de outros clubes da Série A, mas continua priorizando o Flamengo.