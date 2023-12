Wesley, lateral do Flamengo - Alexandre LOUREIRO/AFP

Wesley, lateral do FlamengoAlexandre LOUREIRO/AFP

Publicado 14/12/2023 17:46

Rio - O lateral-direito Wesley tem permanência incerta no Flamengo para 2024. De acordo com o portal "Coluna do Fla", o jovem de 20 anos recebeu sondagem de três clubes da Premier League: Brighton, Crystal Palace e Wolverhampton.

Segundo o veículo, os clubes ingleses procuraram os empresários de Wesley e sinalizaram que devem fazer propostas ao Flamengo pelo lateral. Para isso, eles precisam esperar a virada do ano, quando abrirá a janela de transferências na Europa.

Wesley já deixou claro ao Flamengo em algumas oportunidades que tem o sonho de jogar na Europa. No início do ano, ele esteve perto de se transferir para o Barcelona, mas o negócio foi travado por conta do fair play financeiro na Europa. O Rubro-Negro, por sua vez, entende que o jogador se valorizou em 2023 e só pretende negociá-lo por uma quantia que considere satisfatória.



Titular de sua posição na maior parte do ano, Wesley disputou 53 joogos pelo Flamengo na temporada, com dois gols marcados e uma assistência. O camisa 43 perdeu espaço na equipe após a chegada de Tite, que deu oportunidades a Matheuzinho e Varela.