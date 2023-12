Léo Ortiz - Ari Ferreira / Bragantino

Léo Ortiz Ari Ferreira / Bragantino

Publicado 14/12/2023 09:30

Rio - Além do jogo duro do Bragantino, o Flamengo tem outra dificuldade na contratação do zagueiro Léo Ortiz. De acordo com informações do portal "Coluna do Fla", o Monaco, da França, deseja levar o brasileiro para o clube no começo de 2024.

A proposta do Monaco seria superior a do Flamengo. O Rubro-Negro teria oferecido 5 milhões de euros (R$ 27 milhões) ao Bragantino. No entanto, o clube paulista pede 6,5 milhões de euros (R$ 35 milhões). O desejo de Léo Ortiz é jogar no Fla.

A contratação de um zagueiro é prioridade para o Flamengo para o ano que vem. Formado na base do Internacional, o defensor, de 27 anos, atua pelo Bragantino desde 2019. Na temporada atual, ele entrou em campo em 22 jogos e fez três gols.