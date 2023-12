Gabriel Noga é zagueiro do Flamengo - Foto: Reprodução/Instagram @g.noga

Publicado 14/12/2023 18:29

Rio - Cria da base do Flamengo, Gabriel Noga projeta que 2024 seja o ano de seu recomeço. O zagueiro, vale lembrar, sofreu uma lesão multiligamentar no joelho direito durante o jogo contra o Bangu , em janeiro deste ano, e perdeu o restante da temporada. Nesse sentido, o defensor abriu mão das férias para trabalhar já de olho no próximo ano.

"Me sinto muito bem, recuperado e pronto. Quis aproveitar esse mês agora para seguir me aprimorando. Quero iniciar 2024 com muita disposição e pronto para os desafios. Encaro como o ano do retorno e recomeço pra mim. E, se Deus quiser, vai ser uma grande temporada", disse Gabriel Noga, em entrevista ao "ge".

Atualmente, Noga treina com o grupo que disputará a Copinha - ele, contudo, não disputará a competição por causa da idade. Antes de se juntar à garotada, o zagueiro treinou por um mês e meio com o elenco profissional.

"Foi um período muito importante. Depois de muitos meses me recuperando e passando por todo o processo de reabilitação, aproveitar essa reta final com o grupo me deu bastante confiança", completou.