Gabriel Noga é zagueiro do FlamengoFoto: Reprodução/Instagram @g.noga

Publicado 27/01/2023 15:19

O zagueiro Gabriel Noga se manifestou pela primeira vez após sofrer uma grave lesão no joelho direito. Na última quinta-feira, um dia depois de completar 21 anos, o defensor lamentou o problema físico, mas agradeceu as mensagens de carinho que recebeu.

Na publicação, o zagueiro ganhou apoio de jogadores do Fla, como Matheuzinho, Ayrton Lucas, Pablo e Werton. Jogadores que não estão mais no clube, Rodrigo Muniz e Renê, por exemplo, também enviaram uma mensagem para o defensor. Abaixo, confira a publicação feita Gabriel Noga:

Esses dias vivi um turbilhão de emoções. Completei mais um ano de vida, mas me deparei com o obstáculo da minha lesão, que me impede, neste momento, de fazer o que mais amo: jogar futebol.



Mesmo em um momento tão doloroso, recebi muitas mensagens de carinho, apoio e força. E são elas que vão me dar o combustível para voltar ainda mais forte.



Agradeço a todos pelas mensagens de aniversário, mas, principalmente, de apoio pela minha recuperação. Em breve estarei de volta. Tamo junto!





Segundo o jornalista Venê Casagrande, exames apontaram que Noga sofreu uma lesão multiligamentar no joelho direito na partida contra o Bangu, na última terça-feira, em Volta Redonda. Dessa forma, ele precisará passar por cirurgia.

O zagueiro iniciou a partida em questão no banco de reservas e se lesionou 35 segundos depois de entrar em campo. O jogador se machucou sozinho e deixou o gramado chorando.

Os médicos classificam a lesão de Noga como "grave e complexa". O defensor precisará de um longo período de recuperação e existe a chance de ele só voltar aos gramados em 2024.