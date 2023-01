Torcida do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Torcida do FlamengoGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 27/01/2023 12:38 | Atualizado 27/01/2023 12:39

Rio - Em poucos minutos, os sócio-torcedores do Flamengo esgotaram os pacotes de ingressos destinados a eles para o Mundial de Clubes. A venda das entradas para o torneio começaram às 10h desta sexta-feira.

O clube não divulgou a quantidade exata de ingressos vendidas, mas reclama do número de entradas que foram cedidas pela Fifa. Caso sejam disponibilizados mais bilhetes, as vendas serão retomadas. O pacote, no valor de R$ 230, incluía a semifinal do dia 7 de fevereiro, em Tânger, e a final ou disputa do terceiro lugar, no dia 11, em Rabat.

Para chegar à final do Mundial e ter chances de enfrentar o Real Madrid, o Flamengo precisará passar pelo vencedor da partida entre Wydad Casablanca (representante do Marrocos, país-sede) e Al Hilal (campeão da Ásia). O Rubro-Negro faz sua estreia no dia 7 de fevereiro, às 16h (de Brasília). Já os europeus entram em campo no dia 8, contra o Al Ahly, vice-campeão africano, Auckland City, campeão da Oceania ou Seattle Sounders, campeão das Américas Central e do Norte.