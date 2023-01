João Gomes - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 27/01/2023 13:15

O Flamengo concretizou a venda do volante João Gomes ao Wolverhampton, da Inglaterra, nesta semana. O jogador não veste mais a camisa rubro-negra neste ano e já está de viagem marcada para a Europa. Por isso, nesta sexta-feira, ele foi ao Ninho do Urubu para se despedir dos companheiros, que viajam para a disputa da Supercopa do Brasil.

A despedida foi "flagrada" em publicação de David Luiz no Instagram. No vídeo, o zagueiro aparece cumprimentando João Gomes com sorrisos: "Vai com Deus irmão, tu merece!!! Deus abençoe muito!".

João Gomes já sabia que seria vendido pelo Flamengo, mas o destino era incerto. A situação com o Wolverhampton estava encaminhada, mas o Lyon, de John Textor, dono do Botafogo, tentou atravessar a negociação. No fim das contas, a vontade do jogador de atuar na Premier League pesou e ele o negócio foi fechado em 18,7 milhões de euros, cerca de R$ 103,2 milhões.



Sem João Gomes, Vítor Pereira mira a contratação de um volante, mesmo que Gerson tenha chegado para suprir a saída do garoto do Ninho. O próximo compromisso do Flamengo é neste sábado, diante do Palmeiras, pelo título da Supercopa do Brasil.