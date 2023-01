Léo Pereira - Marcelo Cortes / Flamengo

Léo PereiraMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 27/01/2023 12:21 | Atualizado 27/01/2023 12:45

Rio - O Flamengo acertou a renovação de contrato com o zagueiro Léo Pereira. O jogador, de 26 anos, irá ampliar seu vínculo até dezembro de 2027. No começo da tarde desta sexta-feira, o clube carioca divulgou em suas redes sociais o novo acordo com o defensor.

Léo Pereira chegou ao Flamengo em 2020 para substituir Pablo Marí. O clube carioca desembolsou algo em torno de 6 milhões de euros (R$ 27,7 milhões) junto ao Athletico-PR. O zagueiro teve duas temporadas de muita oscilação e não conseguiu conquistar o corações dos torcedores rubro-negros.

Porém, tudo mudou no meio do ano passado com a chegada de Dorival Júnior. O zagueiro se tornou titular, ao lado de David Luiz, e formou um sistema defensivo sólido, sendo campeão da Copa do Brasil e da Libertadores como titular.



O antigo contrato de Léo Pereira ia até o fim de 2024. No total, desde que chegou no Flamengo, o zagueiro entrou em campo em 110 partidas, fez três gols e deu três assistências.