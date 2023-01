Nova camisa do Flamengo para a temporada 2023 - Gabriel Orphão / O Dia

Publicado 26/01/2023 19:13

Rio - O Flamengo apresentou oficialmente, na noite desta quinta-feira, sua nova camisa para a temporada de 2023. O lançamento aconteceu em evento na sede do clube na Gávea, Zona Sul do Rio, e contou com a presença do presidente Rodolfo Landim.

Detalhes do uniforme do #Flamengo para a temporada de 2023. pic.twitter.com/ztxdiU1R1T — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) January 26, 2023 A nova camisa apresenta algumas diferenças em relação à anterior. Desta vez, a Adidas apostou em faixas rubro-negras mais grossas e em listras brancas nos ombros.

A estreia do novo uniforme pode ser já com título. O Rubro-Negro usará sua nova vestimenta pela primeira vez na Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras, no próximo sábado, às 16h30, no Mané Garrincha.

