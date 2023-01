Gabigol e Pedro - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 26/01/2023 17:33

Rio - O Flamengo se prepara para estrear o seu novo uniforme principal neste sábado (28), no duelo com o Palmeiras, pela Supercopa do Brasil. Este será o 11º modelo lançado pela Adidas desde o seu retorno ao clube, em 2013. Sabendo disso, O DIA relembra as primeiras partidas dos uniformes do Rubro-Negro desde o retorno da empresa alemã.

Ao todo, nas estreias, o Flamengo venceu sete partidas, empatou uma e perdeu duas, obtendo, assim, uma média de 73.33% de aproveitamento nas primeiras partidas com o novo uniforme principal na nova Era Adidas.

Galeria de Fotos Camisa de 2013 do Flamengo Divulgação Camisa de 2021 do Flamengo Divulgação Camisa de 2020 do Flamengo Divulgação Camisa de 2019 do Flamengo Divulgação Camisa de 2018 do Flamengo Divulgação Camisa de 2017 do Flamengo Divulgação Camisa de 2016 do Flamengo Divulgação Camisa de 2015 do Flamengo Divulgação Camisa de 2014 do Flamengo Divulgação

Santos 0 x 0 Flamengo - 26/05/2013

A estreia do uniforme do Flamengo da temporada de 2013 foi em uma partida especial. O empate com o Santos, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, ficou marcado pela despedida do atacante Neymar, que se despediu do clube paulista para se transferir ao Barcelona, da Espanha.

Flamengo 0 x 2 São Paulo - 18/05/2014

Em 2014, a estreia do modelo principal do Flamengo veio com derrota. Com pouco mais de 25 mil torcedores no Maracanã, Paulo Henrique Ganso marcou duas vezes e fez com que o São Paulo acabasse vitorioso pra cima da equipe comandada pelo técnico Ney Franco.

Flamengo 2 x 3 Fluminense - 31/05/2015

O uniforme do Flamengo de 2015 foi utilizado pela primeira vez no clássico contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. Em um jogo agitado, Alecsandro e Eduardo da Silva marcaram para o Flamengo, mas não foi o suficiente para evitar a derrota para o Tricolor. Fred, Giovanni e Pará, contra, marcaram para a equipe de Enderson Moreira.

Flamengo 1 x 0 Sport - 14/05/2016

Já o uniforme principal do Flamengo de 2016 foi estreado na primeira rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano, contra o Sport, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O atacante Éverton Cardoso foi o autor do gol da vitória do Rubro-Negro.

Fluminense 0 x 1 Flamengo - 30/04/2017

Mais uma vez, Éverton Cardoso foi o responsável por marcar o gol da vitória do Flamengo em uma estreia de uniforme. Desta vez, o modelo de 2017 foi utilizado pela primeira vez no Campeonato Carioca, no clássico contra o Fluminense, no Maracanã.

Flamengo 2 x 0 América-MG - 21/04/2018

O Flamengo trouxe uma grande novidade em seu uniforme de 2018. O escudo da equipe foi redesenhado, trazendo traços modernos e que agradaram a maior parte dos torcedores. Na estreia do modelo, a equipe de Mauricio Barbieri bateu o América-MG, no Maracanã, com dois gols marcados pelo centroavante Henrique Dourado.

Flamengo 3 x 2 Fluminense - 24/03/2019

O uniforme de 2019, presente nas conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro daquele ano, foi utilizado pela primeira vez no clássico contra o Fluminense, pelo Cariocão, em março. A equipe, na época comandada por Abel Braga, bateu o Tricolor com gols de Gabigol e Bruno Henrique, que marcou duas vezes. Dodi e João Pedro descontaram para o clube das Laranjeiras.

Boavista 1 x 2 Flamengo - 22/02/2020

O Manto do Flamengo de 2020 fez sua estreia com título. Em seu primeiro jogo, contra o Boavista, o uniforme já ficou consagrados na foto oficial da conquista da Taça Guanabara daquele ano. Diego Ribas e Gabigol, que vestiu a camisa 24 por conta de uma campanha contra à homossexualidade, marcaram para a equipe de Jorge Jesus. Jean descontou para o Boavista.

Flamengo 1 x 0 Nova Iguaçu - 02/03/2021

Os crias do Flamengo foram os responsáveis por estrear o uniforme da temporada de 2021. Em duelo no Maracanã, ainda sem público, o jovem Max, que hoje defende o Colorado Rapids, dos Estados Unidos, marcou um golaço que consagrou a vitória rubro-negra sobre o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca.

Flamengo 3 x 1 Botafogo - 23/02/2022

A última estreia de uniforme do Flamengo foi em fevereiro de 2022, pelo Campeonato Carioca. Desta vez, em um clássico contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. Pedro, Gabigol e Arrascaeta marcaram para o Rubro-Negro, enquanto Léo Pereira, contra, descontou.