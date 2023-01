João Gomes no treino do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

João Gomes no treino do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 26/01/2023 14:46

Rio - A situação envolvendo a venda de João Gomes segue sem alterações, porém, para o portal francês "RMC Sport", o Lyon não será o destino do brasileiro. De acordo com informações do site, o clube de John Textor, inclusive, já busca outras alternativas para reforçar o elenco.

Segundo o site, o desejo de João Gomes pesou. O jovem deseja atuar no Campeonato Inglês, apesar da proposta do Wolverhampton ter sido inferior. O Flamengo não deseja a transferência do jovem para o clube inglês que ofereceu 17 milhões de euros (algo em torno de R$ 94,34 milhões), enquanto o Lyon desembolsaria algo em torno de 19 milhões de euros (cerca de R$ 105,44 milhões).

De acordo com o portal, o Lyon irá buscar outro jogador. O volante Ellyes Skhiri, da seleção da Tunísia e do Colônia, da Alemanha, de 27 anos. O atleta é revelado pelo Montpellier, da França, e essa experiência na liga local teria agradado o técnico da equipe, Laurent Blanc.