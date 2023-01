Pedro é atacante do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 25/01/2023 16:30

Logo após o anúncio da renovação com o Flamengo, Pedro foi até as redes sociais para comemorar a extensão do vínculo e mandar uma mensagem para a torcida. O vídeo foi publicado no perfil oficial do Rubro-Negro. Confira abaixo:

"Fala, Nação. Passando para agradecer o carinho que vocês têm por mim e dizer que vamos juntos até 2027. Seguiremos lado a lado escrevendo lindas páginas na história do mengão. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo", disse Pedro.

Artilheiro do Rubro-Negro na temporada passada com 29 gols, ao lado de Gabigol, Pedro se firmou como titular no meio de 2022, sob o comando de Dorival Júnior, e graças ao bom desempenho foi convocado para disputar a Copa do Mundo pela Seleção.

No Flamengo desde 2020, ele chegou inicialmente por empréstimo de um ano junto à Fiorentina, mas o clube exerceu a prioridade de compra e pagou 14 milhões de euros pelo jogador (cerca de R$ 87 milhões na época).

Em sua quarta temporada no clube, Pedro tem 162 jogos e marcou 73 gols. Ele conquistou Libertadores, Recopa Sul-Americana, Brasileirão, Supercopa do Brasil, Copa do Brasil e dois Cariocas.