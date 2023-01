Rodolfo Landim é o presidente do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 25/01/2023 15:45

Rio - Além de Gérson, o Flamengo busca reforços para fortalecer o elenco em 2023. Uma das posições que o clube carioca procura novos jogadores é a de apoiador. E de acordo com informações do jornalista uruguaio Sebas Giovanelli, do portal Sport 890, o Rubro-Negro chegou a um acordo com o Nacional por Franco Fagúndez.

O jogador, de 22 anos, é considerado uma grande promessa do futebol uruguaio. De acordo com o jornalista, o Nacional havia recusado propostas na faixa de R$ 20 milhões pelo meia. Porém, o Flamengo teria topado oferecer mais pelo jovem.

Franco Fagúndez se profissionalizou pelo Nacional em 2021. Em seu segundo ano na equipe de cima, em 2022, o meia foi um dos destaques do clube uruguaio. No total, ele disputou 41 jogos e marcou 12 gols.