Lorran - Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 24/01/2023 23:18

Rio - Bangu e Flamengo realizaram uma partida equilibrada na noite desta terça-feira (24), no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Com erros defensivos dos dois lados, o Alvirrubro conseguiu segurar o empate em 1 a 1 com o jovem time Rubro-Negro, que utilizou jogadores das categorias de base. Os gols foram marcados por Renatinho, do Bangu, e Lorran, do Flamengo.

Com o resultado, o Flamengo mantém a liderança do Campeonato Carioca com 11 pontos, mantendo distância de dois pontos para o Fluminense, que tem dois jogos a menos. Enquanto isso, o Bangu se mantém na terceira colocação com oito pontos com quatro jogos.

O Alvirrubro começou o primeiro tempo com muita pressão e dominou as ações contra o jovem time rubro-negro, que contou apenas com o zagueiro Rodrigo Caio, que retornou aos campos após se recuperar de uma nova cirurgia no joelho. A equipe comandada por Felipe iniciou com linhas altas, mas optou por diminuir o ritmo e controlar a posse de bola ao longo da primeira etapa.

Aos 43 minutos da etapa inicial, o Bangu abriu o placar. Após um erro de Rodrigo Caio na saída de bola, Luis Felipe roubou a bola e passou para Edinho, mas a bola rebateu na defesa e sobrou para Daniel Felizardo, que bateu e obrigou Matheus Cunha a fazer grande defesa. A bola, no entanto, caiu nos pés de Renatinho, sozinho, que estufou as redes no canto esquerdo.

Precisando do resultado, o Rubro-Negro adotou uma nova postura no segundo tempo e saiu para o jogo com maior volume ofensivo desde o primeiro momento. Com as linhas mais avançadas, o Bangu buscou explorar mais os contra-ataques, mas o cansaço impediu qualquer jogada efetiva.

A pressão rubro-negra rendeu resultados em apenas 10 minutos. Após um erro na defesa do Bangu, Mateusão roubou a bola, fez o pivô e rolou para Lorran, que mandou um foguete no ângulo para empatar a partida em seu primeiro gol no time profissional com apenas 16 anos.

O gol faz o Flamengo crescer na partida, mas a inexperiência da jovem equipe acaba resultando em muitos erros na hora da conclusão das jogadas. Lorran foi o principal ativo ofensivo do rubro-negro, sempre aparecendo com perigo em boas jogadas individuais, mas o cansaço pesou para os dois lados e o empate permaneceu no placar até o fim da partida.

BANGU X FLAMENGO

Local: Estádio Raulino de Oliveira

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Daniel do Espírito Santo Parro.

BANGU: Paulo Henrique; Carlos Eduardo, Adryan (Vitor), Patrick e Gabriel Feliciano; Renatinho (Guilherme Liberato), Adsson, Samuel (Gabriel Saulo), Edinho (Gabryel Martins); Daniel Felizardo (Kevin) e Luis Felipe.

FLAMENGO: Matheus Cunha; Wesley, Rodrigo Caio (Gabriel Noga/Diegão), Cleiton e Marcos Paulo (Petterson); Igor Jesus, Evertton Araújo e Lorran; Thiaguinho, Mateusão e Werton.

Gols: BAN: Renatinho (43'/1°T); FLA: Lorran (10'/2°T).

Cartões amarelos: BAN: Paulo Henrique, Adryan e Guilherme Liberato; FLA: Marcos Paulo e Igor Jesus.

Cartões vermelhos: -