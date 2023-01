Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Rodolfo LandimPaula Reis / Flamengo

Publicado 24/01/2023 14:53

Rio - O nome do meia-atacante Matheus França, do Flamengo, vem sendo ventilado em diversos clubes da Europa. Recentemente, o Newcastle chegou a fazer uma proposta pela contratação do jogador, mas o Rubro-Negro optou por recusar. Nesta semana, o portal britânico “Vital Football” falou sobre as possíveis negociações envolvendo o jovem de 18 anos, e destacou suas principais características.

“França tem apenas 18 anos e já foi comparado a Vinicius Jr. Ele se encaixa perfeitamente no perfil da atual campanha de recrutamento do Newcastle. Jovem, talentoso, um para o futuro, mas poderia fazer um trabalho imediatamente, se necessário”, destacou o veículo, antes de completar, falando sobre a multa do jogador e o valor que o Rubro-Negro deseja para concretizar uma negociação.

“Há uma cláusula de rescisão de 75 milhões de euros em seu contrato, o que mostra quanto potencial o Flamengo acha que ele tem, então, se pudéssemos contratá-lo por 20 milhões de euros, seria um roubo absoluto”, destacou o portal britânico.

Uma das maiores joias da base do Flamengo, Matheus França se destacou nas categorias de base, e rapidamente subiu ao elenco profissional do clube. Na última temporada, o meia-atacante entrou em campo em 28 oportunidades, marcou oito gols e deu três assistências para seus companheiros.