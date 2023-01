Estádio Banco Guayaquil será o palco do jogo de ida da Recopa Sul-Americana - Ari Ferreira

Publicado 24/01/2023 11:30 | Atualizado 24/01/2023 11:50

O Independiente Del Valle definiu o local para enfrentar o Flamengo pela Recopa Sul-Americana. O estádio Banco Guayaquil deverá ser o palco do jogo de ida, no dia 21 de fevereiro. Já a partida de volta está prevista para o dia 28, no Maracanã.

O estádio do Banco Guayaquil, que pertence ao Independiente Del Valle, fica em Quito, no Equador. O local tem capacidade para cerca de 12 mil pessoas. Nas redes sociais, o clube equatoriano informou que conseguiu provar que o palco está apto para receber a decisão.

"É uma boa notícia para os nossos torcedores. O estádio apresenta muitas facilidades para o trabalhos de todos. Fizemos o pedido à Conmebol, apresentamos alguns documentos e vídeos e nos deram um sinal positivo", publicou.

Em razão da baixa capacidade, existia o risco da Conmebol vetar a utilização do Banco Guayaquil e, por isso, o Independiente Del Valle poderia mandar a partida em outro local. Porém, os equatorianos apresentaram documentos que comprovam que o estádio está em condição de receber a decisão.

O Independiente Del Valle é o atual campeão da Sul-Americana. O clube equatoriano derrotou o São Paulo na decisão. Já o Flamengo é o atual campeão da Libertadores após derrotar o Athletico-PR na final.