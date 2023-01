John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 23/01/2023 16:24 | Atualizado 23/01/2023 16:24

Rio - A negociação envolvendo João Gomes com o Lyon teve mais um capítulo nesta segunda-feira. O acionista majoritário do clube francês, John Textor, foi ao Ninho do Urubu para conversar com o volante do Flamengo com o intuito de convencê-lo a defender a equipe da França. As informações são do portal "globoesporte.com".

O Rubro-Negro e o volante tinham tudo certo com o Wolverhampton, da Inglaterra. Porém, antes da assinatura dos papéis, o Lyon fez uma proposta superior financeiramente. Os ingleses pagariam 17 milhões de euros (cerca de R$ 96 milhões), enquanto a oferta francesa é 19 milhões de euros (algo em torno de R$ 107 milhões). O Flamengo já aceitou o acordo com o clube francês. Porém, o desejo de João Gomes é de jogar no Campeonato Inglês.

Revelado no Flamengo, João Gomes se profissionalizou em 2020. No ano passado, o volante, de 21 anos, se tornou titular da equipe campeã da Copa do Brasil e da Libertadores. Além de acionista majoritário do Lyon, John Textor administra o futebol do Botafogo.