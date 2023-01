Gabriel Menino em ação pelo Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

Gabriel Menino em ação pelo PalmeirasCesar Greco/Palmeiras

Publicado 23/01/2023 15:38

A semana da Supercopa do Brasil mal começou e o clima começou a esquentar para o jogo entre Flamengo e Palmeiras neste sábado (28), às 16h30 (de Brasília) no Mané Garrincha. Gabriel Menino rebateu uma declaração de Everton Cebolinha que falou sobre a perda de Gustavo Scarpa e Danilo, destaques do time do Verdão.

O atacante do Flamengo, após a goleada por 5 a 0 sobre o Nova Iguaçu, comentou que o Palmeiras perdeu "dois grandes jogadores que fazem muita diferença" e que esperava que, até o jogo da Supercopa, os paulistas "não contratem ninguém".



"Eu acho que lá fora não conseguimos controlar o que falam, o que pensam. Nós controlamos nosso dia a dia, o que podemos fazer. Deixa eles falarem. Mas estamos vindo anos e anos com o mesmo time, chegando em finais. Saíram dois atletas só. Se chegarem (reforços) tenho certeza de que vão somar", disse Gabriel Menino.



Tanto Gustavo Scarpa quanto Danilo foram negociados ao Nottingham Forest, da Inglaterra. O meia saiu no fim de 2022 e Rodrigo Tabata foi contratado para substituí-lo. Já o volante deixou o Palmeiras em janeiro e não houve reposição.